Б ившият играч на Тотнъм и Реал Мадрид Гарет Бейл се радва на щастлив живот след пенсионирането си. Трябва да се каже, че уелсецът е натрупал добро състояние, като Wales Online оценява състоянието му на 150 милиона евро.

В интервю Бейл призна, че се страхува от фалит. Той взема всички предпазни мерки, за да предотврати това.

„Представям си, че много спортисти живеят луксозен живот, нещо, което аз се опитвам да не правя. Винаги съм имал предвид как ще изглежда животът ми след футбола. От самото начало се опитвах да разнообразя дейностите си. Винаги съм имал тази фундаментална идея: ще се опитам да инвестирам парите си в различни области, в различни неща. Защото, ако отрежете един стълб и той не работи, цялата конструкция няма да се срути“, коментира Бейл.