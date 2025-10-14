Б ългарският национален отбор по футбол за юноши до 19 години победи с 2:0 Молдова във втората си контролна среща с този съперник. Точни за селекцията на Атанас Рибарски бяха Стивън Стоянчов в 41-ата и Мартин Димитров в 87-ата минута. В първия двубой между двата тима, изигран на 11 октомври, България загуби с 0:1 след попадение в 92-ата минута на двубоя.
Това бяха дебютни повиквателни за новия треньор на "лъвчетата" Рибарски, който направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен cъюз по-рано този месец. Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски острови.
Състав на България U19 от втория двубой с Молдова: Пламен Пенев-вратар, Валери Владимиров, Мартин Георгиев, Абдула Кичуков, Кристиян Горанов (25-Мартин Пейчев, 75-Борис Тодоров), Кристиян Ирмиев (86-Мартин Димитов), Стивън Стоянчов, Васил Каймаканов-капитан, Наско Янев (45-Максим Минков), Севи Ирдиз и Симеон Цанев.
Разширен състав България U19:
Вратари: Стефан Смъркалев (Вердер Бремен), Пламен Пенев (Лече)
Защитници: Наско Янев (Лудогорец Разград), Божидар Петров (ЦСКА София), Валери Владимиров (Милан), Валентин Кърчев (Лудогорец Разград), Симеон Цанев (Падерборн), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив), Мартин Димитров (Сампдория)
Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн), Антонио Марков (Словачко), Абдула Кичуков (ЦСКА София), Мартин Пейчев (Уест хям), Борис Тодоров (Славия), Кристиян Горянов (Каляри)
Нападатели: Стивън Стоянчов (Етър Велико Търново), Васил Каймаканов (ЦСКА София), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Стивън Гаоте (Рен), Максим Минков (Лече).