Б ългарският национален отбор по футбол за юноши до 19 години победи с 2:0 Молдова във втората си контролна среща с този съперник. Точни за селекцията на Атанас Рибарски бяха Стивън Стоянчов в 41-ата и Мартин Димитров в 87-ата минута. В първия двубой между двата тима, изигран на 11 октомври, България загуби с 0:1 след попадение в 92-ата минута на двубоя.

Това бяха дебютни повиквателни за новия треньор на "лъвчетата" Рибарски, който направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен cъюз по-рано този месец. Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски острови.

Състав на България U19 от втория двубой с Молдова: Пламен Пенев-вратар, Валери Владимиров, Мартин Георгиев, Абдула Кичуков, Кристиян Горанов (25-Мартин Пейчев, 75-Борис Тодоров), Кристиян Ирмиев (86-Мартин Димитов), Стивън Стоянчов, Васил Каймаканов-капитан, Наско Янев (45-Максим Минков), Севи Ирдиз и Симеон Цанев.