Б ългария U19 отстъпи с 1:2 от Франция във втория си мач от Група 2 на европейските квалификации. Това е първо поражение за тима в пресявките.

Надир Ел Джамали откри резултата в 19-ата минута от дузпа, а Енцо Кана-Бийк удвои малко преди края на първата част. Крайния резултат оформи Георги Пенев в 79-ата минута. В 35-ата минута Филип Гигов пропусна да се разпише след центриране отдясно. Малко след това шут на Марто Бойчев премина покрай целта.

В началото на второто полувреме Франция получи втора дузпа, този път за нарушение на Мартин Георгиев. Ел Джамали отново изпълни наказателния удар, но се подхлъзна и прати топката над вратата. В 79-ата минута "лъвчетата" върнаха един гол. Севи Идриз и Георги Пенев разиграха, при което Пенев се озова сам срещу вратаря и вкара за 2:1.

В последния си мач отборът на Атанас Рибарски ще се изправи срещу Фарьорски острови във вторник от 18.30 часа. България е с една точка, а за следващата фаза се класират първите два тима.