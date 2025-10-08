Иван Караджов влезе в обектива на камерите в дербито между ЦСКА и Лудогорец, завършило 0:0. Той беше в ложите на „Васил Левски“, като част от феновете на „армейците“ скандираха името му. В този момент камерата показа бившия вратар, който пееше една от популярните песни на „червената“ агитка. „Мач Телеграф“ се свърза с Караджов, който даде своето мнение за равенството в дербито, както и за вратарите на ЦСКА – Фьодор Лапоухов и Густаво Бусато.

„Това беше най-силният мач на ЦСКА от началото на сезона. Много съжалявам, че не успяхме да победим Лудогорец. Дори и с 10 души накрая ЦСКА беше по-добрият отбор. Леандро Годой направи голям пропуск. Но, вижте, той щеше да вкара, ако преди това ЦСКА имаше 3-4 победи и беше натрупал самочувствие. Просто лошите резултати влияят на всеки един в клуба“, обяви Караджов.

„Фьодор Лапоухов направи много силен мач. Неговата намеса в края на срещата беше ключова ЦСКА да не загуби. Лично аз харесвам повече Лапоухов от Бусато. По принцип и двамата са много по-добри, то в ЦСКА винаги е имало много добри вратари, но поне за момента Лапоухов ми харесва много. Той е силен е с крака, има отличен рефлекс“, каза пред „Мач Телеграф“ Караджов.

Юношата на ЦСКА има 52 мача за първия тим на „армейците“. Играл е още в Локо Пд, Славия, Берое, Арда, ЦСКА 1948, както и в беларуския Шахтьор Солигорск. Има 3 двубоя за националния отбор. „Пожелавам успех на Христо Янев. С него не съм играл, но съм тренирал, когато като юноша ме качваха в първия отбор. С една серия от победи нещата в ЦСКА ще си дойдат на мястото“, коментира Караджов.

За финал на нашия разговор го попитахме дали не трябва Христо Янев да дава повече шансове на българите и в частност на юношите. „Аз съм „за“ да играят повече българи. Но те трябва да си го заслужат. Как навремето ние всички, които бяхме горе-долу едно поколение, заиграхме в ЦСКА – аз, Иван Иванов, Спас Делев, Мартин Тошев, Сашо Тонев и други“, завърши Караджов.

