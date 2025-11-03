Т реньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов сподели, че тимът му ще продължи битката, въпреки нулевото равенство с Ботев Враца. „Червените“ вече са на 5 точки от лидера Левски. „Не ни стигна един гол, опитахме всичко възможно, но съперникът се защитаваше много добре и не ни се получи. Имахме възможности, просто не си ги вкарахме. Има такива мачове, просто трябва да го забравим и да продължим напред“, каза той.
„Да, две точки сме загубили тук, но не сме паднали, трябва да се вдигнем по най-бързия начин. Ние имаме много класни футболисти, които знаят защо са тук и всеки се бори за мястото си“, уточни още Стоянов. „Имаме двама класни нападатели, които ще заместят Диало“, каза той по повод петте жълти картона на атакуващия играч.
