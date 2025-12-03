Т реньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински двубой срещу Локомотив (Пловдив) от 18-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът стартира в 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Наставникът Христо Янев ще може да разчита на всички налични футболисти с изключение на наказания халф Бруно Жордао, който пропуска мача заради натрупани картони.

В групата се завръща нападателят Иван Тасев, който след идването на Христо Янев на треньорския пост все още няма игрови минути за представителния отбор и играе основно за дублиращия състав на "червените".

Групата на ЦСКА: Густаво Бусато, Фьодор Лапоухов, Дейвид Пастор, Браян Кордоба, Сейни Санянг, Анжело Мартино, Адриан Лапеня, Теодор Иванов, Лумбард Делова, Иван Турицов, Юлиан Илиев, Петко Панайотов, Джеймс Ето’о, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Улаус Скаршем, Георги Чорбаджийски, Кевин Додай, Иван Тасев, Йоанис Питас, Леандро Годой.

