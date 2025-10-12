Н ароченият за гонене от Левски Рилдо не се притеснява за статута си на "Герена". Напротив, бразилецът показа, че е над нещата. И дори даде сериозни поводи за завист. Нападателят, който до този момент е с нула гола, се похвали, че е на почивка в Майорка.

При това в доста интересна компания - тази на Антони и семейството му. Асът на Бетис и Рилдо се оказаха доста добри приятели. Те са били заедно с школата на Сао Пауло, където правят първите си стъпки на организираното ниво на футбола.

Рилдо и Антони са доста близки

Антони наскоро бе в България заедно с Бетис, но не взе участие при победата с 2:0 над Барса. Крилото намери пристан в Испания, след като бе обявен за една от най-големите издънки в историята на Ман Юн. Иначе Рилдо е по-голям с около месец. Той е роден на 21 януари 2000 година, а Антони на 24 февруари. Рилдо обаче напуска Сао Пауло, за да стане част от школата на друг велик тим - Гремио.