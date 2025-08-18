29-годишният бразилски техничар от ЦСКА 1948 Талис е с настояща пазарна цена от 900 000 евро, според "Трансфермаркт"

З а подготвяна нова сделка по оста ЦСКА 1948 – ЦСКА София съобщава „Мач Телеграф“ в днешния си брой. Двата червени клуба вече реализираха трансфер – централният защитник на „числото“ Теодор Иванов, син на Валентин Илиев, хвана рейса от Бистрица по посока Борисовата градина, а 500 000 евро се придвижиха в обратната посока.

За същата сума – половин милион евро, ЦСКА 1948 е готов да се раздели с една от звездите си и любимец на феновете: бразилския халф Талис.

Според „Мач Телеграф“ ЦСКА София вече е подпитвал за него с начална оферта наполовина по-ниска – 250 000 евро.

