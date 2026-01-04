Ч ерно море стартира с раздяла подготовката си. Илиан Илиев афишира, че двама играчи вече не са част от клуба. "С Густаво Франса се разделихме. Той беше преотстъпен от Сао Бернардо. И двата клуба стигнахме до споразумение, че е по-добре за момчето да търси някъде реализация, където ще играе повече време, отколкото да няма толкова много игрови минути”, сподели Илиев.

"Мартин Милушев също поиска да отиде в отбор, където ще играе повее. Предполагам, че ще се разделим с още един-двама футболисти”, допълни той. "На този етап не се предвиждат нови попълнения. Може би няма да вземем нови играчи, освен ако не продадем някой. През зимата винаги има запитвания, но нищо конкретно”, отсече той.

Той не пропусна да почете легендата Димитър Пенев. "Искам да изкажа съболезнования, защото България вчера загуби един много важен за футбола ни човек. Искам да изкажа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев“, сподели Илиев.