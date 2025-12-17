С тарши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич говори пред клубния сайт след подписването на новия си договор. Словенецът е доволен, че ръководството му се доверява. „Бих искал първо да благодаря на ръководството на клуба за подписването на новия договор, който е до лятото на 2028 година. Много съм щастлив да продължа да бъда част от клуб с толкова богата история и да допринеса с работата си за постигането на общите ни цели. Продължаването на сътрудничеството ни е потвърждение за доверието на клуба и това ми дава допълнителна мотивация да направим следващата стъпка заедно. Амбициите ни са високи и вярвам, че чрез екипна работа можем да ги постигнем.

Локомотив се превърна в мой втори дом през последната година. Много бързо усетих магията, която витае в този специален клуб. Привилегия е да бъда част от "черно-бялото" семейство! Тази календарна година е почти в историята. Ще се поучим от загубите, а победите ни ще ни вдъхновят да жадуваме за още и още на терена. Следващата 2026-та година ще бъде много специална за всички, свързани с Локомотив! Клубът ще отбележи 100 години с гордост и чест!

Искрено се надявам, че ще направим нашите невероятни фенове щастливи през този исторически за клуба период. Бих искал да им благодаря за подкрепата. Пожелавам им здраве, щастие и просперитет, както и весело посрещане на празниците. Ще се видим догодина! Само Локо!“, заяви Косич.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX