Актьорът и голям фен на Левски Камен Воденичаров не крие, че иска само едно от дербито в петък – победа. Той говори за „Мач Телеграф“ преди битката с Лудогорец. „Очаквам победа за Левски! Хем ни е време, хем ни е ред! Мисля, че в отбора има една много хубава атмосфера и с подкрепата на всички хора нещата ще се получат. „Георги Аспарухов“ ще е пълен и атмосферата ще е невероятна. Моята нагласа е за победа на „сините“. Интуицията ми подсказва това. Ако Левски стигне до победата .- ще се откъсне с пет точки пред Лудогорец на върха. В крайна сметка това няма да е ключово за края на сезона. Но ще е приятно да ги държим на дистанция от нас.

Но първенството сега едва започва. Доволен съм от успеха срещу Локо Сф. Щеше да е доста изнервящо, ако не използваме това, че Лудогорец сбърка в Пловдив срещу Локомотив. Хубаво е, че се възползвахме от това. Накрая Марин Петков успя да вкара един красив гол и да ни зарадва. Дай Боже, да продължи да се развива момчето. От подобна позиция не успя да вкара на АЗ Алкмаар, но сега с прецизен удар му се поучи. Бих казал, че тази ситуация дори беше по-трудна. Показа увереност и не избърза. Важен гол и за неговото самочувствие. Левскарите имаме нужда от усмивки и победи!“, заяви Воденичаров.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

Още мнения четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

