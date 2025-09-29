Душан Керкез (вляво) и Христо Янев като образ и подобие на отчаяното разочарование.

Х ристо Янев стана 11-ият поред треньор, който не успява да спечели в дебюта си начело на ЦСКА.

В първия мач от третия период на известния с прякора Джуджето спец от Казанлък при „армейците” подопечните му направиха 1:1 с Локо София.

Преди това в предишния мач Валентин Илиев не успя да победи Ботев Враца именно с Янев - 1:1.

Душан Керкез започна също с 1:1 срещу бившия си тим Ботев Пловдив.

Александър Томаш пък загуби с 0:1 също от "канарчетата", Томислав Стипич загуби със същият резултат от Лудогорец, Стамен Белчев загуби с 0:1 от Ботев Пловдив, а Нестор Ел Маестро бе разбит с 0:4 от Сепси в Европа.

Преди това единственият треньор, изкарал цял сезон– Саша Илиев, който бе на една дузпа от спечелване на титлата, също стартира с равенство – 0:0 с Македония Гьорче Петров. Предшественикът му - Алън Пардю, направи същия резултат срещу Левски.

Стойчо Младенов потегли с 0:0 срещу Лиепая в реванша на Лигата на конференциите, а впоследствие отборът му продължи след изпълнение на дузпи. Любо Пенев също потегли с равен – 1:1, срещу Лудогорец в полуфинал за купата на България.

Още за ЦСКА - в хартиеното издание на „Мач Телеграф”

Мач Телеграф