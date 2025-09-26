У волненият фатално късно от ЦСКА треньор Александър Томаш изведнъж се е оказал актуален вариант да наследи Николай Киров-Белия на „Колежа”.

Още на 4 юли Telegraph.bg информира, че нанеслият непоправими щети на „червените” авер на Бербатов се е самопредложил на „канарчетата” през човек.

Тогава в Ботев взеха разумното решение да не си вкарват автогол с назначението на прясно провалилия се Томаш, който отгоре на всичко май искал да доведе и легендата на кръвния враг Локо Пловдив – Христо Колев-Бащата, чието присъствие сред помощниците му в ЦСКА бе особено неразбираемо и съвсем нелепо.

Цялата тази история се разигра непосредствено преди идването на Белия при „жълто-черните”, които по-рано пък бяха напуснати от Душан Керкез. Впоследствие роденият в Сърбия босненец пък докара до нокаут ЦСКА след Томашовия батак и на свой ред бе натирен.

Въпреки това сега по сведения на Telegraph.bg и Керкез е мераклия за завръщане в Ботев, на който се кълнеше във вечна вярност преди да цъфне при „армейците”.

Най-приемливият вариант за „Колежа” обаче изглежда този с легендата Любо Пенев, който освен и двете ЦСКА-та е водил и антагониста Локо Пловдив.