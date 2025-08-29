С тарши треньорът на ЦСКА Душан Керкез даде положителни сигнали за привържениците на отбора преди гостуването на Славия в 7-ия кръг на Първа футболна лига, което ще се играе в събота (30-и август) от 21:15 часа. "Армейците" имат три точки от първите си пет мача, една среща им беше отложена и заемат предпоследното 15-о място в класирането, а Керкез говори на традиционната си пресконференция.

"В последния мач показахме добра игра и добра енергия и това е нещо позитивно, върху което се надявам да използваме. Първо - Славия има добър треньор, който много години е тук, знае лигата, знае всичко. Играят приоритетно с млади футболисти, имат вече самочувствие, а в последния двубой постигнаха победа. Очаквам труден мач, там винаги е трудно. Очаквам да сведем грешките до минимум и да си вкарваме положенията. Без голове няма да постигнем нищо", започна Керкез, оценявайки стойностите на Славия, която е само с 1 точка повече на 13-ото място.

През седмицата от ЦСКА излязоха с декларация срещу назначението на Георги Давидов за главен съдия на въпросната среща. Оттам припомниха, че Давидов е ощетявал ЦСКА и в последствие е бил наказван.

"Това е позицията на клуба. Запознат съм със ситуацията от миналия сезон. Но за момента няма нищо от нас да са ни виновни съдиите за лошите резултати. Отборът и клубът искат само феърплей. Аз се надявам на терена да покажем, че можем да излезем от тази криза".

След това Керкез трябваше да отговаря на въпроси относно селекцията, входящи и изходящи трансфери.

"Не е хубаво, когато имаме постоянно влизане и излизане на хора от състава. но това ще приключи, когато затвори транферният период. Работим всеки ден, за да имаме отбор добър. В последните 10 дни виждам отборът да работи добре. Също така в последните дни сме физически на ниво. За да имаме видим резултат обаче, трябва време. И на новите футболисти трябва да даваме време. Атмосферата в отбора и в групата е важно да се изгради - когато е силна вътре, може да се направи нещо. Казвам ви - от седмица, 10 дни дори, вървим нагоре и правим отбор, който може да върви напред".

"Имаме добри футболисти в момента. Когато правите отбор не може да имате само футболно качество и да разчитате на него. Трябва и характер, трябва да има и отбор като колектив. Да се направи резултат е нужно всички да мислят, да дишат в една посока, с една цел. Сема сме по-близо и да направим един отбор - основа, база за бъдещето на ЦСКА".

По повод селекцията и как Керкез усеща бройката на хората, с които работи, той обясни: "Не, нямаме нужната дълбочина. Търсим. Знаем на кои позиции и очакваме. И се надявам да дойдат в паузата за националните отбори, за да работим с тях".

"Когато няма резултати, всеки гледа дали физически отборът е подготвен", каза босненският специалист на въпрос защо тимът изглежда объркан в последните минути на мачовете. "В последните минути на мачовете винаги има паника, когато си ЦСКА и нямаш победа. Има напрежение и паника, но физически моите отбори никога не са били зле. Това е 100 % и мога да го подкрепя с факти".

По въпроса какво се търси като селекция, треньорът обясни, че се знае отдавна и не е тайна. "Лев бек - имаме само един футболист, искаме и повече централни защитници за конкуренция и крила. Не е нещо ново това търсим".

"Усещам подкрепа от клуба, хората са до мене. И от футболистите го усещам. Нямаше проблем да си тръгна сам, ако не са така нещата. Но трябва да има спокойствие, когато има спокойствие и в къщи, всичко е наред. Сега търсим спокойствие да направим нещо и да спечелим победи. След Черно море дори имаше повече напрежение от феновете, отколкото сега след последния мач (поражение от ЦСКА 1948 с 0:1 – б.р). Нормално е, нямаме победа. На последния мач се видя енергия, видяха се качествени шансове - знаете, един гол да влезе и може да се обърне всичко. Някога казваме късмет и не-късмет. Но аз вярвам в себе си, в работата и в щаба, във футболистите. Когато всички имаме една цел - ЦСКА пак ще бъде на върха".

След това той се спря на кадровите проблеми в отбора и обясни кой как се чувства, както и кои могат да пропуснат мача със Славия. "Кевин Додай в последните дни тренира нормално. Още днес ще видим как ще тренира и ще решим. Лумбард Делова няма да е в групата, има контузия. Не е готов и Чорбаджийски. Беше болен и два дни не е тренирал. Ще видим дали ще бъде".

Пристигналият от Ботев (Пловдив) полузащитник Джеймс Ето’о беше посрещнат с големи очаквания, но не само за момента не ги оправдава, а често се случва и да започва срещите от пейката.

"Ситуацията с Джеймс Ето'О - когато един футболист смени отбора и дойде тук в отбор с по-големи цели, тука е нещо друго. На моменти показва качество, на моменти не е там. Работим с него. Аз вярвам обаче в това момче. Той усеща, че тука всички са с други характери. Той знае, че не е на това ниво, на което може да бъде. В този момент сме концентриране за мача със Славия и не мислим за излизащи играчи".