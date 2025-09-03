П оследното ново попълнение на ЦСКА – Анхело Мартино, проведе първа тренировка с новите си съотборници. Това се случи в Банско, където „армейците“ заминаха във вторник привечер за лагер по време на паузата за националните отбори.

От снимките се вижда как треньорът на ЦСКА Душан Керкез потупва Мартино, а от друг кадър целият отбор също го приветства с добро настроение.

Мартино пристигна в ЦСКА от родния клуб на Лионел Меси – Нюелс Олд Бойс, като взе фланелката с №17 в „червения“ тим.

