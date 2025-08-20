Д ушан Керкез ще направи пети опит да стигне до първа победа начело на ЦСКА през идния уикенд. В неделя „червените“ посрещат ЦСКА 1948 на „Васил Левски“. Ако се провали и в този мач, босненецът ще стане първият треньор в историята на ЦСКА, който не печели нито един от първите си 5 шампионатни мача начело на тима. До момента той има 3 точки от 4 двубоя, като направи ремита с Ботев Пд, Спартак Вн и Черно море и загуби от Локомотив Пд на „Лаута“ с 0:1.

За момента Керкез и още двама треньори в историята на клуба не са записвали победа в първите си 4 шампионатни мача. Досега по веднъж това са правели легенди като Любо Пенев и Стойчо Младенов. Все пак трябва да се отбележи, че и за двамата това не бяха първи периоди в клуба. Младенов тръгна с 3 ремита и една загуба през 2013/14, като прекъсна серията в петия кръг с разгром с 4:0 над Нефтохимик. Любо Пенев пък започна с 3 ремита и една загуба в края на сезон 2014/15. Тогава в клуба кризата бе голяма и той не получи професионален лиценз за следващия сезон. Едва в последния кръг и в петия мач след завръщането си Ел Голеадор постигна победа – с 3:1 на „Армията“ над Литекс.

Сега Душан Керкез пък може да повтори нещо, което постигна единствения му сънародник, който е бил начело на ЦСКА – Бруно Акрапович. Той спечели първата си победа с тима именно срещу ЦСКА 1948. Това стана на 29 ноември 2020 година с 2:0 на „Българска армия“ с гол на Али Соу и автогол на Лазар Марин. Разликата е, че онзи двубой бе дебютен за Акрапович, начело на ЦСКА в първенството, докато сега за Керкез това ще бъде пети мач.

Ако босненецът не успее, ще стане първият и единствен в историята на клуба, на когото победата му убягва в първите 5 мача.

