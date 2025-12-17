Актьорът Кирил Ефремов никога не е криел пристрастията си към Левски. Той често дава своето искрено мнение за представянето на тима за читателите на „Мач Телеграф“. Сега го потърсихме да коментира впечатленията си от бурната „синя“ есен.

- Г-н Ефремов, очаквахте ли Левски да зимува със 7 точки преднина пред останалите?

- Винаги съм бил откровен и ще кажа- да! Отборът има пълно доверие във Веласкес . Те, наистина, работят като едно цяло. Знаете ли отдавна не съм виждал такъв треньор начело на Левски. Той е емоционален - да, но е и много възпитан, говори пред журналистите умерено без да се изхвърля. Знае как да отклони някой провокативен въпрос, защото говори само за футбол. Това е неговото верую. Уважава всеки съперник, независимо кой е. Винаги има пресконференция преди мач, няма значение дали срещата е с Витоша Бистрица или с Лудогорец. Треньорите в България трябва да попиват този европейски манталитет от него, ако искат да вървят напред. Доста хора бяха скептично настроени при назначаването му, спомням си говореха: „Какъв е тоя, кой е водил, поредния за няколко месеца тук“ и т.н. Видя се, че този треньор има потенциал и ги опроверга. Той успя да изгради колектив в един колективен спорт, което е много важно за мен и това е ключът за успехите. Показа умение, че веднага забелязва по-слабите страни в играчите и успява да ги развие след това в положителна посока.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

Цялото изказване четете в днешения брой на "Мач Телеграф"

