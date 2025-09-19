А ктьорът и голям фен на Левски Кирил Ефремов вярва, че "сините" могат да ударят Лудогорец на „Георги Аспарухов“. „Очаквам и искам да ги победим! Това, че те изиграха някои по-слаби мачове, не бива да ни заблуждава. Най-важното е ние да играем нашата игра и да наложим нашият стил. Не мисля, че двете точки аванс ще окажат някакво влияние за този мач. Можеше да са повече. Ако бяхме с по-голям аванс, щеше да е по-различно. Не използвахме една тяхна грешка, но е хубаво, че наказахме другата им. Беше доста труден успех този над Локо Сф, но много важен. Преди това, когато Лудогорец сбърка, не се възползвахме и направихме 0:0 с Ботев Враца", заяви той.

"Не победихме отбор, който в последната секунда миналата година се спаси от изпадане. Сега можеше да е по-голяма разликата, но това не се случи. Въпреки всичко аз вярвам и мисля, че Левски ще спечели. Тези мачове са непредвидими. В тях всичко се случва. Имало е случаи, когато играем силно, но те вкарват един гол и всичко свършва. Надявам се сега да не е така. Имало е и други мачове, когато ги повеждаме и те ни изравняват. Дай Боже сега Левски да спечели. Трябва да си играем нашата игра и момчетата да са спокойни. Трябва да покажат хладнокръвие. Стадиона отново ще е пълен и се надявам да ни зарадват. Сега за Левски предстоят мачовете на истина и трябва да играем с хладен ум в тях“, заяви Ефремов.

