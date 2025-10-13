Т ехническият директор на Българския футболен cъюз Кирил Котев говори пред репортерите на летище "Васил Левски", преди заминаването на националния отбор за Испания.

„Искам да изкажа съболезнования за всички близки на Добромир Жечев от цялата федерация. Успяхме да се възстановим, излизаме срещу най-добрия отбор, надявам се да излезем да се борим и да спазим тактическите указания, защото ако се спазват зададените задачи, можем да играем футбол. Всичко си зависи от нас, ние трябва да излезем от тази ситуация, това са най-добрите футболисти на България, трябва да си повярваме, но не бива да изпадаме в ситуации като онзи ден“, сподели Котев.

„Имат качества тези футболисти, показаха го през първото полувреме и не бива да има амплитуди в играта ни. Ние го имаме този психологически проблем, играем горе-долу добре, допускаме грешка и изпадаме в дупка, всичко си зависи от нас. Това е работа и на треньорите, с разговори, това е начинът.“

„Видяхте, че започнахме добре, трябва да си повярваме, трябва да играем мача от началото до края. Какъвто и да е резултатът с Испания, не трябва да се заблуждаваме, трябва да си изчистим грешките и да започнем да надграждаме, да показваме игри и постоянство“, добави директорът на националните формации.

