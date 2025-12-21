С тадион "Георги Аспарухов" е един от най-важните проекти за София. Това е обяви кметът Васил Терзиев, който също се включи в благотворителния турнир за набиране на средства за Любо Пенев. “За момента няма развитие по стадион „Георги Аспарухов“. Това е важен проект, който вярвам, че ще се реализира през следващите години”, отсече той.
“Поддържаме връзка с ръководството на Левски, но просто няма развитие в момента. Търсим оптималния вариант. Голям спорт не се случва без инвестиции от държава, общини и клубове”, каза още Васил Терзиев.