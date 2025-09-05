С транностите на живото не подминават и ЦСКА. В клуба се наливат милиони, но представянето на отбора е под всякаква критики. Този отбор на "червените" променя историята на клуба от началото на сезона с негативни постижения. На този фон Душан Керкез изглеждаше странно превъзбуден след последните два мача на тима - загуба 0:1 от ЦСКА 1948 и равенство 2:2 със Славия, и с особен блясък в очите твърдеше, че отборът играл добре през първите 15 минути. В тази една шеста от мача той бил видял истинското лице на тима и големия потенциал на този ЦСКА. Душан Керкез не коментираше особено детайлно спорто-технически останалите 75 минути от въпросните срещи. Той имаше куп оправдания за тях и ги окъпваше в шарени обяснения, в чиято основа лъщеше липсата на футболисти и обещанието, че много скоро "червените" ще бъдат страхотен отбор.

Въпросът към днешна дата е кога ще видим ЦСКА да играе силно не само през първите 15 минути на мачовете, а и в останалите 75. Иначе казано, Душане, кога ще видим 5 пъти по-силен ЦСКА, който да не играе добре само в 1/6 от мачовете, а в 6/6?

Продължаваме със странностите при "армейците", свързани с босненеца, който вече загуби и подкрепата на феновете. Ясно е, че Керкез няма да подаде сам своята оставка. В днешно време не останаха такива треньори, защото винаги във футбола важи правилото "става дума за едни пари". Душан обаче очевидно се счупи под напрежението в ЦСКА и се оплете в поредица от грешки, които реално правят "червените" много по-слаб отбор, отколкото фактически е. Именно на Керкез и неговите решения се дължат последните няколко издънки на "армейците" и в това няма никакво съмнение. Очевидно е, че босненецът не може да се справи, а оставането му начело на тима е само и единствено губене на време. Всъщност едва ли ще дочакаме Керкез да създаде отбор, който играе силно 90 минути, а не само 15, които и без това са спорни. По-скоро преди това чудо да стане факт, Любо Пенев ще заеме мястото на Душан. Това последното със сигурност ще даде страхотен импулс в играта на ЦСКА. Историята обаче сочи, че проблемите неминуемо ще дойдат в един момент...

ГЕНАДИ СЕМОВ

