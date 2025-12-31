П опадението на Майкон срещу ЦСКА 1948 бе избрано за „Гол на 2025 година“ от феновете на Левски, информираха от клуба на официалния си сайт. Попадението с пета на бразилеца събра 38.28% от гласовете. Левият бранител се разписа в 34-та минута за 2:0 в мача от 7-ия кръг на Първа лига, който се игра на 31 август 2025 година на стадион „Георги Аспарухов“ завършил 2:1 за „сините“.
На второ място остана ефектната странична ножица на Марин Петков срещу Спартак Варна) от 4-ия кръг на настоящия сезон в Първа лига с 32.19%, а на трето – голът на Мазир Сула срещу Септември от 17-ия кръг на сезон 2025/2026 със 7.27%.
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE