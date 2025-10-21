Д еветият в родната съдийска ранглиста ще свири дербито от 13-ия кръг на Първа лига между ЦСКА 1948 и Лудогорец.

Това е 28-годишният Мариян Гребенчарски, родом от столицата на картофения пояс - Самоков.

Ето и всички назначения:

24 октомври 2025 г., петък, 15:00 ч.

Монтана - Арда Кърджали

ГС: Михаел Петков Павлов, АС1: Милен Дончев Арабаджиев, АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Тодор Недялков Киров, ВАР: Красен Иванов Георгиев, АВАР: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Георги Владимиров Игнатов

24 октомври 2025 г., петък, 17:30 ч.

Спартак Варна - Ботев Пловдив

ГС: Георги Димитров Давидов, АС1: Петър Велизаров Митрев, АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов, ВАР: Стоян Панталеев Арсов, АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН:Мартин Живков Богдев

24 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч.

Локо София – Локо Пловдив

ГС: Валентин Станчев Железов, АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР: Венцислав Георгиев Митрев, АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Вихрен Веселинов Манев

25 октомври 2025 г., събота, 13:00 ч.

Ботев Враца - Септември София

ГС: Радослав Петров Гидженов, АС1: Светослав Колев Енчев, АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев, ВАР: Мартин Живков Великов, АВАР: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

25 октомври 2025 г., събота, 15:30 ч.

Славия - Черно море

ГС: Кристиян Николов Колев, АС1: Йордан Петров Петров, АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов, ВАР:Георги Димитров Давидов, АВАР:Георги Милков Гинчев

СН: Валентин Желев Добрев

25 октомври 2025 г., събота, 18:00 ч.

Левски - Добруджа Добрич

ГС: Геро Георгиев Писков, АС1: Иво Николаев Колев, АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов, ВАР:Драгомир Димитров Драганов, АВАР: Тодор Недялков Киров

СН: Крум Добринов Стоилов

26 октомври 2025 г., неделя, 17:15 ч.

ЦСКА София - Берое

ГС: Никола Антонов Попов, АС1: Красимир Владимиров Миланов, АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров, ВАР: Димитър Димитров Димитров, АВАР:Мартин Иванов Марков

СН: Цветан Георгиев Георгиев

27 октомври 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ЦСКА 1948 - Лудогорец

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски, АС1: Мирослав Максимов Иванов, АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров, ВАР: Васил Петров Минев, АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН:Йордан Костадинов Иванов
 

спорт футбол Първа лига ЦСКА 1948 Лудогорец