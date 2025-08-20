Г еорги Костадинов и Мустафа Сангаре се включиха в тренировката на Левски преди първия мач от футболния турнир Лига на конференциите срещу нидерландския АЗ Алкмаар. "Сините" проведоха сутрешно занимание, като двамата ще бъдат под въпрос и по-вероятно да пропуснат срещата.

Сангаре игра за последно при домакинската победа над Сабах преди две седмици, след което пропусна реванша и мачовете за първенството срещу Спартак (Варна) и Ботев (Враца). Костадинов се контузи срещу "соколите" на 10 август.

Левски ще бъде домакин на АЗ Алкмаар в първия мач от плейофите на Лигата на конференциите. "Сините" ще приемат нидерландците на 21 август, четвъртък, от 21:00 часа на националния стадион "Васил Левски". Очаква се трибуните да бъдат пълни, като последните билети все още са в продажба.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX