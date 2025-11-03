К лубът на привържениците на Ботев Пловдив излезе с нова позиция след пловдивското дерби с Локомотив. Срещата от 14-ия кръг на Първа лига бе прекратена в 41-ата минута, след като Даниел Наумов бе ударен в главата от бутилка.

От КПБП иронично пишат, че "нашият вратар Даниел Наумов собственоръчно се е самонаранил с пластмасовата бутилка".

Ето какво написаха от клуба на привържениците на Ботев Пловдив:

"Официално изявление:

Като привърженици на най-стария клуб в България, решихме първо да се запознаем с позицията на отсрещната страна по повод прекратяване на вчерашната футболна среща и едва след това да изразим оценката си за ситуацията.

След “интервюто” с президента на ФК Локомотив Пловдив г-н Крушарски и запознаване с декларации от фен-клуба и всякакви знайни и незнайни фенски организации на същия клуб, в КПБП стигнахме до извода, че нашият вратар Даниел Наумов собственоръчно се е самонаранил с пластмасовата бутилка, която е попаднала в него по нареждане на лекарите на клуба и тайно съвещание между треньорския щаб и ръководството.

На база това КПБП осъжда извършената от него постъпка, като се надяваме това да не се повторя!

ПС:

Щеше да е смешно, ако не беше жалко!"