С много усмивки и срещи с фенове стартира първият ден от благотворителната фиеста „Заедно за децата“ на стадион „Юнак“ в София. Основни действащи лица бяха Красимир Балъков и Ивелин Попов.

Ето какво написаха от Team Bulgaria във Фейсбук:

- Първият ден от нашата благотворителна фиеста “Заедно за децата” на стадион “Юнак” вече е в разгара си!

- Бившите капитани на #TEAMBULGARIA Красимир Балъков и Ивелин Попов зарадваха десетки фенове със снимки и автографи

- А тепърва предстоят и горещи музикални емоции с изпълненията на Криско, Графа, Дара, Боро Първи и много други звезди

- Цената на билета е 20 лв, като всички събрани приходи ще отидат за детски благотворителни каузи на фондация “Слънчеви деца 2024”

- Вземи своя билет на входа на стадион “Юнак” - ела да се забавляваме заедно и да помогнем за едно по-добро бъдеще на децата на България!"

