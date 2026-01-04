Н ационалът Кристиян Стоянов ще трябва да почака за Левски, въпреки желанието да продължи кариерата си на „Герена“, както афишира Лъчезар Танев. На този етап на „Герена“ няма да дават мило и драго за привличането на халфове, както бе доскоро. С идването на Акрам Бурас и Мазир Сула се смята, че мисията на този етап е изпълнена. Приоритет е атаката, а след новината за раздялата с Цунами и защитата. На „Герена“ искат на всяка цена да се подсилят с футболист, който да бележи редовно и да бъде конкурент на Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов, както и на крило, защото искат да се застраховат, ако Марин бъде продаден. Възможно е дори да се стигне и до привличането на двама класни флангови футболисти, ако не се намери таран, който наистина да върши работа.

Още по темата четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX