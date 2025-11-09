С лавия постигна чутовен късен обрат за 2:1 над Монтана. Герой за "белите" стана Роберто Райчев, който влезе като резерва и вдъхнови "белите" за трите точки. Както е известно, той е кръстен на Роберто Манчини, който е бил идол на баща му Илия Илиев.

Иначе Филип Ежикие вкара с глава в 68-ата минута при добавка, с което гостите шокираха феновете "Овча купел". Яник Гермуш изравни в 87-ата минута с прекрасен удар с глава след центриране на Медвед. Във втората минута от добавеното време Райчев с глава засече фамозен пас на Иван Минчев. Преди това в 78-ата минута Никола Попов подмина претенции на Монтана за дузпа, след като Минчев препъна Витиньо.

Малембана пък бе заменен принудително заради контузия.