Т ретодивизионният Атлетик Куклен направи изключително остро оплакване от съдийството в мача на дубъла на тима срещу Калояново от А ОФГ, загубен с 2:3.

„Баските“ излязоха с позиция, в която обявиха, че са ощетени от „съдия и 200-килограмов страничен“ и именно „съдийските неможачи“ са основна причина за загубата.

Ето какво написаха от Атлетик Куклен:

„Съдия и 200-килограмов страничен закопаха „старата школа“.

Дубълът на Атлетик загуби с 2:3 от Калояново в мач от “А” ОФГ. В главно действащо лице при загубата на „баските“ се превърнаха съдийските неможачи.

Гостите отбелязаха след две пресилени дузпи и 3-метрова засада, която 200-килограмовият страничен съдия нямаше и как да отсъди предвид силно ограничените си функционални възможности.

Головете за домакините отбелязаха Ангел Милянчев и Георги Дадкалски.

Забележка: на снимката съдията, който позволи на гостите да отбележат от очеизвадна за човек под 150 кг засада.“.