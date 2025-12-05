Легендата на Ботев Пд Атанас Пашев коментира пред „Мач Телеграф“ представянето на тима в последните мачове. Той заяви, че нещата постепенно се нареждат и е нужно време, и търпение. „Постепенно нещата ще се наредят и аз съм сигурен в това. Срещу Арда мачът беше на приливи и отливи. Виждам, че момчетата играят добре с хъс и агресия. Има още какво да се желае и това е ясно. Това е много важно. Играхме силно срещу Добруджа и срещу Черно море, и заслужено победихме. Срещу ЦСКА малко не ни достигна, а мисля, че срещу Арда ни липсваше и късмет, но и точката е добре дошла за нас. Имаше голяма липса на точки, но постепенно се навакса. Ботев върви в правилна посока и като цяло работата се вижда, че се върши добре. С ЦСКА можеше да вземем поне една точка, но в крайна сметка не успяхме. Сега трябва да се мисли вече за срещата с Локо Сф и тази за Купата на България със Спартак. Няма да са лесни мачове, но мисля, че ще успеем да ги вземем и двата. На Херо ще му е нужно време, но той е един отличен специалист и се е доказал. Върши си добре работата и трябва да сме търпеливи. Резултатите ще дойдат с времето. Сигурен съм в това, защото имаме добър отбор с качествени футболисти. Повечето от тях са се доказали и ще усеят да вдигнат нивото си“, заяви Пашев.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

