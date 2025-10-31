Е дни от най-великите футболисти в историята Ботев (Пловдив) подкрепиха играчите за предстоящия сблъсък с градски съперник Локомотив. Дербито на Пловдив е на 1 ноември (събота) от 14:45 часа на "Лаута". Петър Зехтински, Марин Бакалов, Атанас Пашев, Славчо Хорозов и Атанас Маринов отправиха положителната си енергия към отбора и дадоха кураж на "жълто-черните".

“Играйте със самочувствие и вяра в собствените възможности. Не само феновете на стадиона ще са с вас, 70% от хората в Пловдив са за Ботев и ще ви подкрепят”, беше ясното послание на легендите към настоящите футболисти. Славните играчи, носили много радост на феновете на "канарчетата", акцентираха и на факта, че в градското дерби класирането и настоящата форма никога не са от решаващо значение. Локомотив е трети в класирането с 24 точки, докато Ботев е едва 14-и с 11.

По-рано днес кметът на Пловдив Костадин Димитров и капитаните на двата отбора - Димитър Илиев и Тодор Неделев, отправиха общ призив за уважение между привържениците в предстоящия двубой на "Лаута".

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX