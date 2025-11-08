Вечното дерби на България няма да остане без поглед отвън. На трибуните ще има половин дузина футболни агенти от всякакви краища на Европа. "Мач Телеграф" разбра плановете на двама от тях. Пратеник на Полския Лех Познан ще бъде на трибуните на Националния стадион заради двама от българите в тима на "сините" - Светослав Вуцов и Марин Петков. Припомняме, че вторият беше пред трансфер в друг полски отбор в началото на сезона - Ракув, но сделката се провали в последния момент, а "сините" щяха да спечелят от нея близо 1 500 000 евро.

Белгийският Генк пък ще прати свой човек заради младата родна звезда в състава на ЦСКА - Петко Панайотов. Халфът вероятно е впечатлил белгийците още в началото на миналия сезон, когато вкара гол във врата им по време на мач от младежката Шампионска лига. Тогава "червените" бяха отстранени от Генк, но Панайотов игра силно и в двата мача.

