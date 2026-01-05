К луб де Регатас Бразил съобщава, че нападателят Лéo Перейра, на 25 години, беше трансфериран с постоянен договор в ЦСКА. Футболистът беше преотстъпен на Спорт, където взе участие в сезон 2025 на Серия А на бразилското първенство, а сега ще продължи кариерата си в европейския футбол.

С екипа на CRB Леo Перейра стана двукратен шампион на щата Алагоас през 2024 и 2025 година, като изигра общо 92 официални мача за отбора от Кампина и остави трайна следа в историята на най-успешния клуб в Алагоас. Клубът му благодари на футболиста за неговия професионализъм, отдаденост и принос по време на престоя му в клуба и му пожелава успех в следващия етап от кариерата му в международния футбол.

По-рано през деня Венци Стефанов разкри, че Исак Соле ще стане играч на "червените".

