Л евски трансферира защитника Вендерсон Цунами в турския клуб Ъъдър, обявиха от клуба. "Бразилският бранител се присъедини към „Левски“ на 23 ноември 2021 година и направи своя дебют със синята фланелка на 19 февруари 2022 година

С екипа на Левски записа 139 мача и отбеляза 8 гола във всички турнири. Носител е на Купата на България през 2022 година, а от началото на 2024 година бе капитан на отбора.

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Цунами за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, както и лични и професионални успехи", написаха "сините".

