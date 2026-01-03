2026-а година се очертава като изключително интересна и наситена почти нон-стоп с футбол. Лудогорец още в края на януари ще вдигне завесата с последните си два мача в основната схема на Лига Европа. След това до Коледа футболът няма да спира, като през лятото ще има и световно първенство. Както винаги обаче българският фен с най-голямо нетърпение си чака развоя на родното първенство. Колкото и да е критикувано заради качеството на продукцията, което предлагат тимовете в нашия шампионат, той винаги е най-гледаният от българския футболен фен. А тази година се очертава пролетният полусезон да бъде толкова интересен, колкото не е бил от доста години. На пръв поглед Левски има сериозна преднина пред ЦСКА 1948 и Лудогорец – 7 точки. Ако тя бъде удържана от „сините“, това ще сложи край на най-дългата хегемония в нашия футбол. А именно тази на Лудогорец, която продължава вече 14 години. Никога досега през зимата „орлите“ не са били толкова далеч от първото място, колкото са в момента. Но същевременно и хич не са се отказали. През пролетта само между Левски и Лудогорец се задават 5 титанични сблъсъка във всички турнири, три от които ще са в Разград. Така че на „Герена“ в никакъв случай не могат да бъдат спокойни.

Има и друго нещо, което прави крайния им успех още по-несигурен. И това е статистиката. Тя показва, че годините, чието последно число е 6, каквато е 2026-а, по традиция носят големи обрати в битката за титлата напролет. Левски осъществи последния голям такъв през 2006-а. Тогава „сините“ изоставаха със 7 точки на полусезона от ЦСКА, воден по онова време от Миодраг Йешич. „Червените“ бяха направили изключително силна есен и от 14 шампионатни мача имаха 13 равенства и едно реми (1:1) с Левски. „Армейците“ направиха паметни неща и в Европа, като победиха Ливърпул на „Анфийлд“ и елиминираха с две победи Байер Леверкузен. Левски също вървеше добре в България и силно в Европа, където успя да излезе от групите на турнира за Купата на УЕФА. Така продължи и напролет европохода си. Но при 7 точки изоставане от вечния съперник, със сигурност не са били много левскарите, които тогава са вярвали в крайния успех в битката за титлата. ЦСКА обаче започна да боксува почти веднага след подновяването на първенството. И до 6-я пролетен кръг не само профука комфортния си аванс, но и изостана от Левски. „Червените“ направиха първия си грешен ход в Ловеч – 1:1 с Литекс, което не беше сензация, а нещо нормално с оглед класата на „оранжевите“. След това дойде първият голям шок – 2:2 с Беласица на „Армията“. Той бе последван от загуба на „Лаута“ от Локо Пд с 0:1. След това дойде и дербито с Левски, в което „червените“ паднаха с 0:1 с гол на Георги Иванов-Гонзо от дузпа. Така „сините“ излязоха начело и не изпуснаха аванса си до края.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX