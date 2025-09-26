Капитанът на Левски Марин Петков и централният нападател Мустафа Сангаре ще бъдат продадени по време на зимната пауза. Поне такива са плановете на "Герена". Ръководство на клуба е обещало на двамата трансфери зад граница, научи "Мач Телеграф". И Петков, и Сангаре можеха да бъдат продадени през лятото, след като към тях имаше солиден интерес, но "сините" не приеха офертите. Това не се хареса особено на самите футболисти, които щяха да взимат много по-високи заплати в новите си клубове. Именно заради това е дошло обещанието на шефовете, че при изгодни оферти, те няма да бъдат спирани по време на зимната пауза. Припомняме, че Марин Петков беше много близо до трансфер в полския Рокув, но двата клуба се разминаха с около 200 000 евро за цената му, която гравитира около 1 500 000 евро. Клубът пък отхвърли оферта на тунизийския доминант Есперенс за Сангаре, която щеше да вкара 1 300 000 евро в касата на "сините", защото предложението дойде в самия края на трансферния пазар и нямаше да има време да се намери заместник на малиеца.

На "Герена" вече са се примирили, че двамата ще бъдат продадени през януари и вече им търсят заместници. Главният скаут Красимир Петров - Ромата и дясната му ръка - Георги Коруджиев, са натоварени с тази мисия. Те ще обиколят в следващите месеци Бразилия, Португалия и Франция, за да намерят ново дясно крило и централен нападател, които да подсилят тима по време на зимната пауза.

