О т Левски продължават с провокациите към ЦСКА, след като за пореден път изписаха грешно името на червения тим: ЦСКА-София. Както е известно, от този сезон тирето официално падна и при документалното изписване на "армейците". От Левски обаче все така изписват големия си враг ЦСКА-София на своята официална страница, като обявиха програмата си до дербито.
„Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 8 ноември, събота, е следната:
3 ноември, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
4 ноември, вторник:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
5 ноември, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
6 ноември, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
7 ноември, петък:
16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
8 ноември, събота:
15:00 часа – „Левски“ – „ЦСКА-София“ – Първа лига, 15-ти кръг – Национален стадион „Васил Левски“
* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба“, пишат сините.