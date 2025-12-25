Л евски, отправи коледно послание към своите привърженици. На най-светлия християнски празник „сините“ пожелаха здраве, благоденствие и повече време за семейството, като призоваха левскарите да се насладят на коледната магия и топлината на празничните дни.

Ето какво написаха от Левски:

Левскари,

Идва най-хубавото време от годината – време за семейството, време за почивка, време за подаръци, време за топлина, уют и добрина.

С настъпването на най-светлия християнски празник, Ви пожелаваме благоденствие и много здраве за всички, които обичате.

Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия.

Честито Рождество Христово!

