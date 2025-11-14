Л евски обяви, че продължава договора си с официалния си досегашен доставчик на спортна екипировка. Новото споразумение между „сините“ и фирмата-доставчик е до сезон 2030/31 включително, отбелязват от „Герена“.

Ето какво написаха от Левски:

ПФК “Левски” удължи договора си с официалния доставчик на спортна екипировка “Спорт Депо”. Новото споразумение е в сила за следващите четири сезона - до сезон 2030/31 включително.

В резултат на успешно проведените преговори от страна на ръководството на клуба, както и на безпрецедентните продажби на екипировката на Adidas през последните години, договорът бе удължен при подобрени финансови параметри.

ПФК “Левски” благодари на “Спорт Депо” за коректното и последователно партньорство до момента и изразява увереност, че и в бъдеще двете страни ще продължат да постигат още по-големи успехи заедно.