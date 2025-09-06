Левски вече остана да мисли само за мачовете у нас, но значително повиши цената си след евробитките си.

Л евски отпадна на прага на основната фаза в Лига на конференциите, но увеличи сериозно стойността на състава си, пише в. "Мач Телеграф".

Според Transfermarkt футболистите на „сините“ струват със 7.7 милиона повече от началото на сезона. Само преди месец, в навечерието на първия мач от квалификациите в третия по сила турнир на Стария континент с Апоел Беер Шева, съставът на Хулио Веласкес е струвал 21.40 милиона евро, а сега стойността му е 29.10 милиона евро.

26-кратният шампион на България изигра 8 мача в Европа, но така и не успя да зарадва феновете си с класиране в турнирната фаза на евротурнирите този сезон. „Сините“ отстраниха Апоел Беер Шева и Сабах, представиха се достойно срещу Брага, но отпаднаха от АЗ Алкмаар.

Въпреки че столичани ще трябва да чакат до следващия сезон за още екшън и международни мачове, представянето им донесе 36% увеличение в пазарната цена. Съставът на Левски сега е с 1/3 по-скъп, отколкото беше в началото на сезона. Футболистите на „сините“ вече са на стойност от 29.10 милиона евро, което означава, че средната оценка на един футболист от "Герена" е 1.16 милиона.

Над 50% от играчите - 14 от 25 са повишили цената си. Най-скъпият от „сините“ е Марин Петков. Юношата на отбора е оценен на 3.5 милиона, като цената му се е увеличила с 500 000 евро.

Най-голямо покачване на стойността виждаме при Майкон. Сега левият краен защитник струва 2.5 милиона, два пъти повече от началото на сезона. Първата петица на най-скъпите допълват Кристиан Макун, Кристиан Димитров и Светослав Вуцов.

Мач Телеграф