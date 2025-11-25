Левски за втори път победи Монтана като му вкара 5 гола. „Сините“ започнаха първенството с 5:0 на „Герена“, а сега стартираха и втората част от редовния сезон с петица на „Огоста“. Този път обаче позволиха на съперниците си да вкарат и гол. Като цяло в Левски трябва да са изключително доволни от това съперничество, защото в него вкараха почти 1/3 головете си до момента – 10 от 33. Това пък от своя страна отреди и специално място на Монтана в клубната история. Тимът от Северозапада влезе в елитен клуб. Той зае 15-о място сред отборите, на които Левски е успял да вкара 10 или повече голове в двете срещи с тях.

Безспорно, най-много шамари са яли от „сините“ в Дунав. Тимът от Русе два пъти служи на Левски, за да си оправя головата разлика. Първо това се случва през 1951 година, а по-късно се повтаря през сезон 1976/77, когато левскарите ликуват с титлата. Марек пък е най-голямата боксова круша, която някога са срещали „сините“. През сезон 2006/07, който завърши с дубъл, Левски стигна до две победи с по 8:0 над дупничани.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

