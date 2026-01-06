Л окомотив Пловдив подписа договор със Запро Динев. Крилото официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина, пишат "смърфовете". Запро Динев e роден на 25.09.1999 година в Петрич. Юноша е на Беласица. В своята кариера се е състезавал за тимовете на Септември (София), Септември (Симитли), Беласица, Ботев (Пловдив), Витоша, Миньор. За последно е бил част от състава на Пирин (Благоевград).

Ето какво заяви Динев пред lokomotivpd.com:

“Изключително много съм щастлив от факта, че вече съм част от Локомотив! Идвам в един от най-големите клубове в България, който разполага с едни от най-верните привърженици! Ще дам най-доброто от себе си, за да може да постигаме успехи и да вървим напред!” "ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Запро Динев с екипа на „черно-белите“, гласи съобщението на пловдивчани.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX