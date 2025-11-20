Л окомотив Пловдив информира привържениците си за промяна при пакетните билети, продавани за мачовете с Ботев Пловдив и Берое. След като Апелативната комисия намали наказанието на "смърфовете", те няма да важат за мача с Монтана от 1/8-финалите на Sesame Купа на България, както бе обявено първоначално. Вместо това, ще важат за домакинството срещу Арда за първенство.

Ето какво написаха от Локомотив Пловдив:

"Уважаеми локомотивци,

Пакетните билети, продавани за двубоите с Ботев и Берое, първоначално трябваше да важат за срещата с Монтана от 1/8-финалите за Купата на България.

Вчера Апелативната комисия намали наказанието на Локомотив, като публика ще бъде допускана още на мача с Арда. Това наложи промяна, като пакетните билети ще важат за домакинството на кърджалийци, което е насрочено за събота (06.12).

28.11 от 17:30: Локомотив - Монтана

- Двубоят ще се изиграе без публика

06.12 от 15:00: Локомотив - Арда

- Само трибуна "Бесика" ще е затворена за този мач. Важат пакетните билети, които бяха продавани за срещите с Ботев и Берое.

14.12 от 16:00: Локомотив - Монтана (КнБ)

- Всички трибуни ще са отворени. Пакетните билети няма да важат за този мач."

