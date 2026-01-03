Л окомотив София почете паметта на починалия Димитър Пенев. Треньор №1 на България за XX век започва футболния си път от "червено-черните" преди да премине в ЦСКА.

Ето какво написаха от Локомотив София:

"България скърби: напусна ни големият Димитър Пенев! Днес преди обяд тъжна вест покоси цялата футболна общественост - легендата Димитър Пенев си отиде от този свят на 80-годишна възраст. Юноша на Локомотив, Пената влиза в първия отбор през 1962 година, а през 1964-та става шампион на България с червено-черната фланелка. Избран е два пъти за Футболист номер 1 на България и печели общо още 10 титли и 9 купи на страната като футболист и треньор. С него начело националният отбор на България постига най-големия успех в историята си - 4-то място на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Заслужено е награден с приза Треньор на века.

"Винаги, когато се прибирам в Мировяне, минавам покрай стадион Локомотив. Не забравям откъде съм тръгнал", заяви Пенев в свое интервю преди години.

"И ние никога няма да те забравим, чичо Митко! Локомотив София изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев!", написаха още столичния клуб.