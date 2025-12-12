Н ападателят на Левски Мустафа Сангаре не намери място в окончателния тим на селекционера Том Сенфие за турнира за Купата на африканските нации, който започва в Мароко на 21 декември. Мали бе един от последните отбори, които разкриха окончателния си състав от 28 играчи. Белгийският треньор е избрал за нападатели Нене Доржелес от Фенербахме, Гаусу Диара от Фейенорд, Мамаду Камара от Лавал, Камори Думбия от Брест, Ел Билал Туре от Бешикташ, Мамаду Думбия от Уотфорд, Ласин Синайоко от Оксер и Гаусу Диаките от Лозана.

Мали е в Група "А" с отборите на домакина Мароко, Замбия и Коморските острови, като има сериозни шансове да продължи във фазата на преките елиминации. Така Мустафа Сангаре няма да има проблеми да започне подготовка с Левски за новата 2026 на 4 януари, което е добра новина за треньор на "сините" Хулио Веласкес. Таранът напоследък бе викат в африканския тим, благодарение на силните си изяви за българския отбор, с който в момента е убедителен лидер в класирането на Първа лига. Така Сангаре ще бъде на разположение за началото на подготовката.