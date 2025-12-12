Л удогорец е отправил молба до УЕФА за промяна в местонахождението на местата „1 класа“ на стадион „Хювефарма Арена“. В момента те се намират в блок 2 на сектор „В“, но последните събития ясно показаха необходимостта от реорганизация. По време на мача с ПАОК в четвъртък на тези места бяха настанени близо 200 фенове на гръцкия клуб. Значителна част от тях бяха ултраси, получили билети чрез гостуващия тим. Това доведе до ескалация на напрежение и конфликтни ситуации с фенове на Лудогорец. Стюардите на клуба бяха подложени на сериозен натиск, като на няколко пъти се наложи да предотвратяват конфликти в зоната.

Подобни проблеми не възникват за първи път. През миналия сезон, при мача от основната фаза на Лига Европа срещу Славия (Прага), крайни привърженици на чешкия тим с билети за „1 класа“ бяха принудително преместени в сектор „Гости“, за да бъдат избегнати инциденти. Практиката да се настаняват фенове с билети "1 класа" в сектор "В" е нова. Допреди няколко години тези места бяха на централна трибуна, което значително улесняваше процеса по осигуряване на безопасност.

Сходни ситуации са наблюдавани и на други европейски стадиони. Особено показателен е примерът от миналогодишния двубой Андерлехт – Фенербахче в Лига Европа, при който ултраси на турския клуб, настанени в централния сектор в Брюксел, предизвикаха сериозни безредици и намеса на органите на реда.

Засега УЕФА не откликва на настойчивите молби и от други клубове в Европа тази практика да бъде променена.

