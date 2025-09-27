Л удогорец изненадващо или не победи Малмьо с 2:1 и започна отлично участието си в основната фаза на Лига Европа. Мачът остава в историята като първата българска победа на клубно ниво при гостуване в Швеция за двубой от евротурнирите. Това е удобен повод да видим в колко страни на стария континент имаме победи и в колко все още ги чакаме. Както и да посочим тези, които вече сме дочакали кой ги е постигнал.

Швеция беше 43-ата държава, срещу която вече имаме поне една победа като гост. 11 пък са страните, в които все още такава няма. В 3 от тях няма и как да има, защото никога наш тим не е гостувал.

ЦСКА логично и очаквано с оглед на това, че е най-успешният наш клуб в Европа, е записал на най-много места първа българска победа. „Червените“ са направили това в 15 страни (виж статистиката). На второ място може би малко изненадващо е Литекс. „Оранжевите“ дебютираха в Европа през 1998-а и до последното участие през 2015-а успяха да запишат първия български успех в 8 страни.

Лудогорец сега се изравни с Левски, като и двата тима притежават първия наш успех в 6 страни. Останалите клубове, които имат такива постижения са Ботев Пд – в три държави, Берое и Черно море в две, а Локомотив Сф – в една.

Повече за първите БГ победи - в днешния брой на „Мач Телеграф“