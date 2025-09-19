Л евски и Лудогорец за 11-и път излизат един срещу друг, когато са на първите две места в класирането. Балансът в досегашните 10 сблъсъка е изцяло в полза на „орлите“ - 5 победи, 4 равенства и само един успех за Левски. „Сините“ триумфираха на 18 май 2013-а. Тогава победиха с 1:0 с късен гол на Станислав Ангелов и излязоха на първото място. Седмица след това обаче изпуснаха титлата в последния кръг след 1:1 със Славия у дома.

Само два пъти пък се е случвало Левски да е първи, а Лудогорец втори преди директния мач между двата отбора. Най-напред това се случи през есента на 2012-а, когато Лудогорец спечели в Разград с 2:1 с два гола на Станислав Генчев. Между тях за Левски в началото на второто полувреме се разписа Илиян Йорданов.

През есента на 2018-а „сините“ пак стартираха силно под ръководството на Славиша Стоянович. Така преди дербито на 20 октомври, Левски дойде в Разград с 2 точки аванс. След мача обаче на върха стъпиха „орлите“ след успех с 2:1. Точно бяха Джоди Лукоки и Вандерсон, а Станислав Костов намали в края за „сините“.

Добрата новина за Левски е, че въпреки негативната статистика за „сините“ те никога досега не са играли на „Герена“ срещу Лудогорец, като лидери, а „орлите“ да са били на втората позиция. Специално така погледнато ситуацията е необичайна и невиждана, което означава, че тенденции няма и всичко е възможно.

Дата Мач Резултат

18.11.2012 Лудогорец – Левски 2:1

18.05.2013 Левски – Лудогорец 1:0

20.02.2016 Лудогорец – Левски 2:1

23.04.2016 Левски – Лудогорец 0:0

30.11.2016 Лудогорец – Левски 2:1

14.04.2017 Лудогорец – Левски 0:0

20.10.2018 Лудогорец – Левски 2:1

06.10.2019 Лудогорец – Левски 2:0

03.05.2025 Лудогорец – Левски 1:1

17.05.2025 Левски – Лудогорец 2:2

