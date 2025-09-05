Ц СКА 1948 обяви официално във Facebook новото попълнение в състава си.
Ето какво написаха от клуба: "Добре дошъл, Егор Пархоменко! ЦСКА подсилва отбраната си с национала на Беларус Егор Пархоменко! 22-годишният централен защитник е висок 1,93 м и пристига от отбора на Неман (Гродно), с който е вдигал две Купи на Беларус. Приветстваме го с очакване за силни мачове и важен принос към целите на отбора".
Пархоменко бе анонсиран миналата седмица от мецената на 1948 Цветомир Найденов, приветствал го в аванс с превърналото се в клише "майсторе".
