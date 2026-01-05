М ариян Христов и до днес е един от играчите на Левски, които успяха по-късно да се пласират успешно в чужбина. Той е първият и единствен българин, който може да се похвали с шампионска титла в Германия. По-късно работи на „Герена“ като помощник-треньор. Доскоро бе част от Пирин, където работи заедно друг кадър на Левски – Христо Арангелов. Ботевградчанинът се съгласи да говори пред „Мач Телеграф“ за „сините“. .„Винаги е добре да имаш по-голяма конкуренция в отбора. Ще изненадам всички с мнението си за селекцията в Левски, но трябват опорни халфове, здрави момчета, защото аз обичам такъв тип играчи, както и поне две крила още. Да, имат човек, като Гашпер Търдин в Левски, но ми трябва поне още един такъв халф, защото останалите нямат такава физика, като него, идват ми слабички. При липса на конкуренция, знаете, отборите тръгват надолу. Вече се разделиха с двама души, които не бяха основни играчи, но са част от отбора и винаги бяха опция. Мисля, че темата за още един централен нападател се преекспонира твърде много. Чета насам-натам, че се били разминали с някакви страхотни голмайстори в Левски и така нататък, но истината е, че фигурата на централния нападател не е най-големия проблем на Левски, а както вече казах повече халфове и крила. Това е категоричен бе той. Бившият национал коментира и ситуацията при Марин Петков и има ли бъдеще той в силно европейско първенство.

„Въпросът е не да отиде просто някъде, а да играе. Всички много ги искат нашите добри млади футболисти, но накрая виждаме реалността каква е. Честно да призная, като крило не го виждам да играе в друго първенство, защото всички разбрахме, че там не му е оптималната позиция. Липсва му скорост за крило.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ